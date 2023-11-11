В России продано уже более 1 млн единиц автомобильной техники

По итогам 10 месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано 1 млн 031,7 тыс. новых автотранспортных средств – на 58% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные* были озвучены в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги октября 2023 года».

Львиная доля (80%) от этого количества пришлась на сегмент легковых машин. Так, с января по октябрь в РФ было продано 829,5 тыс. новых легковых автомобилей – на 60% больше, чем за 10 месяцев 2022-го.

При этом рост рынка был отмечен во всех его сегментах, а сильнее всех с начала года выросла реализация грузовиков – на 81% (до 118,8 тыс. шт.). Продажи автобусов увеличились на 36% (до 12,9 тыс. шт.), а легкой коммерческой техники (LCV) – на 16% (до 70,4 тыс. шт.).

Что еще интересного произошло на российском авторынке в октябре 2023 года? Об этом вы подробно узнаете здесь.

* Данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ