Бывшее СП «Ивеко-АМТ» начало сотрудничество с китайской Hongyan

Китайская компания Hongyan стала партнером завода «АМТ Н.В.» в Миассе (бывшее СП «Ивеко-АМТ», переименованное после выхода из его состава итальянского концерна Iveco).

Плотное сотрудничество с китайским производителем грузовиков началось в июле 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. Новый модельный ряд будет включать в себя как полноприводную, так и неполноприводную гаммы коммерческих автомобилей с полной массой от 12 до 90 тонн, с разными колесными формулами и базовой линейкой эффективных и экономичных двигателей мощностью от 480 до 550 л. с.

К концу октября на миасском заводе собрали уже более 630 автомобилей, которые смогут работать в сложных климатических условиях, в том числе на Крайнем Севере. В планах – ежемесячно производить по 100 большегрузных автомобилей. Среди задач на 2024 и 2025 год – выпустить 1200 и 1800 грузовиков соответственно.

Производство автомобилей «АМТ N.V.» ведется по полному циклу и включает разработку конструкторской документации с учетом требований заказчиков, изготовление шасси, начиная с рамы, сварку и окраску кабин и надстроек. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 5 тыс. автомобилей в год. Система качества, принятая на заводе, подтверждена сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к разработке, производству, поставке транспортных средств, техническому обслуживанию в рамках гарантийных сроков, продаже комплектующих и запчастей для транспортных средств.

Напомним, модельный ряд «Ивеко-АМТ» включал более 400 различных модификаций внедорожных автомобилей Iveco Trakker, среднетоннажных Eurocargo и магистральных тягачей Stralis. Одним из основных направлений деятельности предприятия являлось производство автомобилей, работающих на сжатом природном газе (метане), которые с 2014 года стали доступны для заказа.

Фото: пресс-служба Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области