Российский авторынок в октябре остался на пятом месте в Европе

Автомобильный рынок России, который в октябре установил новый постсанкционный максимум, тем не менее остался на пятом месте в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в октябре стала Германия, где было продано 218 959 машин (+4,9%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 153 529 единиц (+14,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучший результат за октябрь с 2018 года, что означает преодоление допандемийного уровня. Третий результат показала Франция – 152 383 проданных автомобиля (+21,9%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 139 052 машины (+20%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам октября составил 112 238 штук (рост в 2,6 раза).

Добавим также, что авторынок Испании за второй месяц осени увеличился на 18,1% и составил 77 892 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительная динамика в октябре измеряется двузначными цифрами, чему способствовали улучшение доступности автомобилей у дилеров и маркетинговые программы со стороны производителей.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ