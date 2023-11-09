Белорусский авторынок в октябре вырос в 5,8 раза | АВТОСТАТ

Белорусский авторынок в октябре вырос в 5,8 раза

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Белорусский авторынок в октябре вырос в 5,8 раза

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Белорусский авторынок в октябре составил 2 360 машин, что более чем в 5,8 раза выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2023 года в республике было реализовано 16 110 новых легковых автомобилей (+27,5%), гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Безусловным лидером продаж в Белоруссии остается Geely, реализовавшая в октябре 1 600 автомобилей. Как отмечают в БАА, появление новых китайских брендов, ранее не представленных в стране, оказало существенное влияние на рынок и уже в ближайшем будущем позволит увидеть его трансформацию в пользу автомобилей из Поднебесной. Устойчивая тенденция роста рынка продаж новых автомобилей, которая наблюдается с начала года, указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление. При сохранении данной тенденции и продолжающемся приходе новых брендов в БАА прогнозируют, что рынок Белоруссии по итогам 2023 года может достичь 25 тыс. автомобилей.

Фото: geely.by

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродажибелоруссияавтомобильные рынкимировой авторынок

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