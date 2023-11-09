Haval отзывает в России 55 тысяч автомобилей

Компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» объявила об отзыве 55 тыс. кроссоверов Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, изготовленных в период с июля 2022-го по июнь 2023 года. Причина отзыва: указанные автомобили не оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб, которое подключается к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС». На всех автомобилях будет выполнено плановое дооснащение системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в настоящее время на российский рынок официально представлены компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерные кроссоверы Dargo и М6, а также рамный внедорожник H9. Компания Haval рассматривает возможность локализации производства нового Haval М6 на своем заводе в Тульской области, где выпускаются все остальные модели бренда.

Фото: АВТОСТАТ