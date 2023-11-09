«Моторинвест» представляет в России новый бренд люксовых электровнедорожников M-Hero

Компания «Моторинвест» стала официальным импортером премиального бренда электрических внедорожников M-Hero в России. Подробнее о спецификациях модели будет объявлено ближе к официальному старту продаж. Ограниченный выпуск M-Hero в декабре 2023 года составит около 100 машин, сообщает пресс-служба «Моторинвест».

Внешний облик брутального внедорожника M-Hero отличают резкие грани кузовных панелей и массивная решетка фронтальной части, а также матричные LED-фары, выполненные в форме перекрестья, и необычное расположение задних фонарей. Рамный полноприводный внедорожник имеет следующие габариты: 5 066 мм в длину, 1 934 мм в ширину и 2 080 мм в высоту.

Модель производится в двух версиях: гибридной и полностью электрической. Гибридный внедорожник оснащен силовой установкой из трех электромоторов суммарной мощностью 816 л. с. (600 кВт) и максимальным крутящим моментом 1 050 Нм. Разгон до 100 км/ч достигается всего за 6 сек. Двигатель внутреннего сгорания, расположенный под капотом, не связан с ведущими колесами и работает как генератор, заряжая батарею емкостью 65 кВт-ч. Суммарный запас хода составит 750 км автономного пробега по методике WLTP.

M-Hero в электрической версии оснащен силовой установкой с четырьмя электродвигателями, совокупной мощностью 1 088 л. с. и пиковым крутящим моментом свыше 16 000 Нм. Внедорожник разгоняется с места до 100 км/ч за 4,2 сек. Без дополнительной зарядки электрический M-Hero способен преодолеть до 450 км по циклу WLTP.

Напомним, компания «Моторинвест» также является официальным дистрибьютером брендов EVOLUTE, VOYAH и Dongfeng на российском рынке. По итогам десяти месяцев 2023 года EVOLUTE продолжает удерживать первенство по объему продаж среди всех электрокаров, официально доступных для покупки: в отчетный период на регистрационный учет поставлено 1546 единиц, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Бренд премиальных электромобилей VOYAH сохраняет лидерство в сегменте гибридных и электрифицированных автомобилей в России с показателем 2947 единиц. Легковые автомобили Dongfeng в январе – октябре разошлись тиражом в 511 экземпляров.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Моторинвест»