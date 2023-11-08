TANK выпустит новый мощный внедорожник

Китайский автоконцерн Great Wall представит на автосалоне в китайском городе Гуанчжоу новый внедорожник TANK 700 Hi4-T.

Как пишет «Газета.Ru», длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Модель представляет собой среднеразмерный внедорожник, который является плагин-гибридной версией ранее выпущенного TANK 700 с двигателем внутреннего сгорания.

Внедорожник TANK 700 Hi4-T оснащается плагин-гибридной силовой установкой на базе 3,0-литрового бензинового турбдвигателя. Мощность мотора составляет 517 л.с.

На российский рынок марка TANK вышла в марте 2023 года. На сегодняшний день модельный ряд TANK в нашей стране представлен внедорожниками TANK 300 и TANK 500.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Армор Групп», разработчик и производитель бронированной техники, представила бронированную версию рамного внедорожника TANK 500. Автомобиль получил противоминную защиту, защиту от стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Мелкосерийное производство спецавтомобиля налажено на мощностях «Армор Групп» в Нижнем Новгороде.

Фото: TANK