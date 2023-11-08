Haval может начать продажи кроссовера Monster в России

В Москве возле одного из автосалонов замечен кроссовер Haval Monster с номерными знаками, которые принадлежат тульскому заводу Haval. Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, эта модель, известная также под именами Shenshou или Mystical Beast, официально выйдет на российский рынок летом 2024 года и станет частью F-серии. По словам дилеров, вполне возможно, что на российском рынке этот автомобиль будет представлен под названием Haval F8. В официальном представительстве «Хавейл Мотор Рус» планы по развитию модельной линейки традиционно держат в секрете.

Между тем, согласно информации Telegram-канала «Автопоток», эта модель придет на смену Haval F7, а ее сборка будет налажена на заводе Haval в Тульской области. В данном предположении также есть смысл, ведь F7 уже успел устареть, а «Монстра» компания сможет позиционировать в качестве нового поколения «семерки».

Напомним, кроссовер Haval Monster дебютировал на рынке Китая в конце 2021 года. Модель построена на знакомой россиянам по Haval Jolion, Dargo и Ora 03 платформе L.E.M.O.N. Автомоьиль имеет следующие габариты: 4780 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1675 мм в высоту при колесной базе 2800 мм. Моторная гамма Haval Monster включает три варианта силовых установок. Две из них – бензиновые: 1,5-литровый двигатель мощностью 184 л.с. и 2-литровый мотор на 224 л.с. Роль трансмиссии в обоих случаях выполняет 7-ступенчатый «робот». Полный привод доступен только для модификации с 2-литровым силовым агрегатом. Также для модели доступна гибридная версия с 1,5-литровым мотором.

Фото: «Китайские автомобили»