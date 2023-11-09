SWM объявил цены на свои модели в России

Китайский бренд SWM в ноябре откроет 25 новых дилерских центров, в которых до конца года начнутся продажи кроссоверов SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro. Производство всех моделей осуществляется на заводе «Автотор» в Калининграде, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кроссовер SWM G01 доступен в трех комплектациях стоимостью от 2 млн 438 тыс. 220 рублей до 2 млн 478 тыс. 240 рублей. Кроссовер SWM G01F, чья стоимость составляет от 2 млн 588 тыс. 340 рублей до 2 млн 628 тыс. 350 рублей, представляет собой более спортивную и технологичную версию SWM G01. Габариты модели SWM G01 составляют 4610 х 1855 х 1740 мм, SWM G01F – 4670 х 1855 х 1740 мм. Колесная база у обоих кроссоверов одинаковая и составляет 2750 мм. Обе модели комплектуются 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 138 л.с. (212 Нм) в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и приводом на передние колеса.

SWM G01 и SWM G01F оснащены широким набором систем безопасности, в частности, электронной антиблокировочной системой тормозов с функцией распределения тормозных усилий, антипробуксовочной системой и электронной системой курсовой устойчивости, системой удержания автомобиля на подъеме системой сигнализации при экстренном торможении. Пассивную безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира. У модели SWM G01F этот список дополняют шторки безопасности, а также дополнительный пакет электронных ассистентов: система контроля слепых зон, система предупреждения об опасности при открывании дверей, система предупреждения об опасности фронтального столкновения и система предупреждения о выходе из полосы.

Обе модели оснащены продвинутой мультимедийной системой c цветным сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов. Отдельный слот для SIM-карты обеспечивает доступ в мобильный интернет на скоростях 4G LTE. Мультимедийная система, построенная на базе операционной системы Android, позволяет установить любые приложения, доступные в официальном магазине, и пользоваться онлайн-сервисами без ограничений, как на планшете. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю мультимедиа систему можно использовать в качестве точки доступа в интернет. В SWM G01F объемное звучание акустической системы обеспечивают 9 динамиков, сабвуфер и многополосный эквалайзер.

Комплектации SWM G01 и SWM G01F включают такие опции, как цифровая приборная панель с ЖК дисплеем диагональю 7 дюймов, светодиодные дневные ходовые огни и фары ближнего света, панорамная крыша с люком и даже вентиляция сидения водителя.

Полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro в России доступен в 5-местном и 7-местном исполнении. При колесной базе в 2750 мм длина автомобиля составляет 4750 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1860 мм. Кроссовер оснащен аналогичным с младшими моделями 1,5-литровым двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

5-местная версия SWM G05 Pro предлагается в трех комплектациях стоимостью от 2 млн 625 тыс. 960 рублей до 2 млн 661 тыс. 760 рублей. В список оснащения входят 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электронный селектор трансмиссии, кожаный салон, 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, круиз-контроль, оптимальный набор дорожных ассистентов и опции подогрева, которые расширяются в продвинутых комплектациях.

Покупатели 7-местной версии SWM G05 Pro стоимостью от 2 млн 733 тыс. 460 рублей до 2 млн 769 тыс. 260 рублей дополнительно получают третий ряд сидений, которые регулируются по наклону и складываются в пропорции 50/50, климат-контроль, панель управления климатом и воздуховоды для пассажиров 2 ряда, панорамную стеклянную крышу с электроприводом и декоративные накладки на пороги.

Фото: SWM