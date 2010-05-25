Toyota отзывает 11,5 тысяч автомобилей Lexus

Японский автоконцерн Toyota отзывает 11,5 тысяч автомобилей выпуска 2009-2010 гг., включая 4 тысячи машин, проданных в США после того как в компанию поступили жалобы о нарушении в работе рулевого колеса. Проблема в проводке, из-за которой рулевое колесо время от времени может заклинивать, пишет газета «Ведомости» . Если для LS 460 оснащение механизмом рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS), который позволяет менять усилие на руле в зависимости от скорости, является опцией, то у LS 600h это входит в стандартную комплектацию.

При этом в Toyota признают, что пока не знают, как устранить нарушения: на данный момент в компании обещают вернуть автомобили в конце июня. И несмотря на то, что ни одного аварийного случая зафиксировано не было, Toyota приходится идти на подобные меры, потому что компания получила одну жалобу на свои автомобили Lexus в США и 12 жалоб в Японии. Владельцы автомобилей получат уведомления об отзыве машин в начале следующего месяца. Стартовая цена на автомобили марки LS 460 – 65 тысяч долларов, гибридная версия LS 600h продается за 108 тысяч долларов.