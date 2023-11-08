АВТОВАЗ открыл инженерный центр в Санкт-Петербурге

АВТОВАЗ открыл в Санкт-Петербурге новый региональный филиал своего научно-технического центра.

Инженерный центр АВТОВАЗа в Санкт-Петербурге расположен в деловом комплексе NEVKA – в этом историческом здании новое подразделение АВТОВАЗа занимает 1500 кв.м. Новый центр рассчитан на 160 высококвалифицированных рабочих мест, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Перед сотрудниками будут стоять такие задачи как развитие отечественного компонентного производства, разработка новых автокомпонентов и систем, инженерно-технологическая поддержка производства автомобилей в Санкт-Петербурге, взаимодействие с вузами, поддержка поставщиков в сфере системного инжиниринга. На базе инженерного центра АВТОВАЗа в Санкт-Петербурге смогут проходить стажировку учащиеся различных вузов Санкт-Петербурга, в том числе будущие дизайнеры.

Напомним, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.



Фото: АВТОВАЗ