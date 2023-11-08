В России появился новый китайский бренд грузовиков

Компания «Техника-СТ», которая является официальным дистрибьютером Chenglong Motor на российском рынке, доставила первую партию грузовиков в нашу страну. До конца года будет поставлено 400 единиц, в 2024-м – свыше 1000 седельных тягачей Chenglong H7 с колесной формулой 4х2, сообщает пресс-служба компании.

Магистральный тягач Chenglong H7 оснащен 12-литровым дизельным двигателем Yuchai мощностью 480 л.с. и роботизированной коробкой ZF AMT с ретардером. Для повышения безопасности вождения предусмотрен пакет электронных систем: ESP, EBS, ESC, HAS, LDWS, AEBS, FCW, контроль усталости водителя. Стоимость модели составляет от 10,5 млн рублей.

В течение года предполагается расширение линейки Chenglong моделями самосвалов и среднетоннажной техники. Среди основных задач дистрибьютера – развитие дилерской сети и сети СТО, а также организация центрального склада запчастей в России.

Добавим также, что Chenglong Motor – подразделение коммерческого транспорта компании Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd. Завод компании расположен в городе Лючжоу на юге Китая и входит в корпорацию Dongfeng Motor.

Фото: «Техника-СТ»