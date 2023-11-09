Сервисам такси не хватает новых бюджетных иномарок

С уходом из России большинства иностранных автопроизводителей сервисы такси столкнулись с сокращением выбора моделей для обновления своих парков. Участники отрасли рассказали агентству «АВТОСТАТ», какие автомобили стали заменой покинувшим нашу страну иномаркам и насколько отечественные и китайские автопроизводители способны удовлетворить потребности такси на сегодняшний день.

По словам руководителя пресс-службы сервиса «Максим» Павла Стенникова, большинство автомобилей, работающих в такси, было куплено еще до пандемии. При интенсивной эксплуатации они начинают выбывать через три года, а заменить их нечем, поскольку рынок новых бюджетных машин в России на деле перестал существовать. Сейчас региональные таксопарки, которые проводят ротацию автомобилей, закупают в основном российские LADA Granta. Или обращаются на вторичный рынок, где покупают машины в том числе под ремонт. Практики заменять старые знакомые всем иномарки на китайские модели в партнерских таксопарках нет, поскольку экономика таксопарков не позволяет покупать новые дорогие автомобили и окупать это приобретение по текущим ценам на поездки. А увеличить стоимость кратно не позволяет уровень доходов населения.

«Обслуживание автомобилей типа «солярисов», «рио», «поло» и прочих пока что не катастрофически сложно, но определенно становится дольше и дороже. Таксопарки (и наши, и наших партнеров) переходят на отечественные и китайские автомобили. В основном это LADA, «Москвич», Chery и Haval. Закупаются и другие бренды, но в меньших объемах. В премиум-сегменте опять же выступают китайские бренды, хотя количество европейских машин еще достаточно велико. Они не подвергаются таким жестким условиям эксплуатации, как автомобили в классе «эконом», поэтому и «живут» дольше», – рассказал управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко.

В свою очередь, в пресс-службе Яндекс Go отмечают, что обновление парка для эконом-сегмента продвигается несколько медленнее, поскольку для его восполнения не хватает новых доступных седанов, в том числе – с автоматической коробкой передач. Однако таксопарки продолжают адаптироваться к новым рыночным условиям. По оценкам Яндекс Go, потребность отрасли в новинках сейчас покрывается примерно на 70%.

О том, как изменился срок эксплуатации автомобилей в российских таксопарках после ухода из нашей страны большинства иностранных автопроизводителей, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Changan