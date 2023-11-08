АВТОВАЗ отказался от выпуска универсала LADA Granta

АВТОВАЗ убрал с официального сайта информацию об универсале LADA Granta. До недавнего времени такой автомобиль предлагался по цене от 719 300 рублей до 913 800 рублей.

Как рассказали порталу «Лада.Онлайн» в пресс-службе АВТОВАЗа, по факту простые универсалы LADA Granta не производились с конца прошлого года, и на сегодняшний день все автомобили распроданы. Возвращение простого универсала LADA Granta на конвейер на АВТОВАЗе считают маловероятным из-за отсутствия спроса на данную модификацию автомобиля. Вероятно, спрос полностью удовлетворяет универсал LADA Granta Cross, производство которого продолжается.

По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано 164216 автомобилей LADA Granta, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» остается самой популярной моделью на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ