Госдума приняла в первом чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства (ТС). Кроме того, законопроект предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца украденного и находящегося в розыске автомобиля, пишет агентство «РИА Новости». Это позволит водителю не предоставлять данные о фактическом отсутствии у него машины в различные инстанции. Сейчас владелец может снять проданное авто с учета по истечении десяти дней с момента сделки.

Другим нововведением может стать обязательный осмотр машины, учет которой ранее прекратили, если владелец подал заявление на его возобновление. Осмотр предлагают проводить при первичном получении идентифицирующих документов для ТС, не состоящих на государственном регистрационном учете или имеющих документы, выданные до 1993 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре 2023 года средняя выплата по ОСАГО установила новый рекорд этого года, почти достигнув 100 тыс. рублей. Она составила 99,4 тыс. рублей и это на 20,9% больше, чем средняя выплата в январе этого года. При этом средняя выплата по итогам девяти месяцев 2023 года составила 87,2 тыс. рублей, она выше средней выплаты за аналогичный период в прошлом году на 16,7% (74,7 тыс. рублей в 2022 году), гласят данные Российского Союза Автостраховщиков (РСА).

Средняя премия в сентябре 2023 года составила 7962 рубля, незначительно увеличившись на 0,8% или на 63 рубля по сравнению со средней премией в августе 2023 года. При этом по сравнению с январем 2023 года средняя премия в сентябре снизилась на 0,9% или на 123 рубля.

«По итогу девяти месяцев 2023 года, мы видим, что несмотря на начавшуюся стабилизацию на рынке автозапчастей, средняя выплата по ОСАГО продолжает расти и достигать новых рекордов. Рост средней выплаты по ОСАГО отчасти связан с постоянным ростом курса доллара и евро, и разумеется, такой рост средней выплаты по ОСАГО не может не оказывать обоснованное давление на среднюю премию по ОСАГО, которая при этом увеличилась лишь на 0,8%», – комментирует президент РСА Евгений Уфимцев.

По его словам, количество заявленных убытков за девять месяцев 2023 года снизилось на 9%, с 1,64 до 1,48 млн штук, количество урегулированных убытков снизилось на 13%, с 1,58 млн до 1,37 млн штук. Общая сумма выплат за три квартала 2023 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилась на 1% и составила 119 млрд рублей.

Количество заключенных договоров по итогам девяти месяцев 2023 года увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составило 30,7 млн договоров. Собранные за этот период премии по ОСАГО увеличились на 23%, со 193,7 млрд до 239 млрд рублей.

Фото: АВТОСТАТ