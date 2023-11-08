Продажи новых электрокаров в октябре пошли на спад, а «Москвич 3е» вошел в тройку лидеров

По итогам октября 2023 года в России было реализовано 1713 новых электромобилей. Такие данные были озвучены в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги октября 2023 года». Напомним, что под новыми электрокарами мы подразумеваем те, которые имеют возраст не старше 3 лет и впервые встали на учет в РФ.

Как отмечают эксперты, по сравнению с сентябрем результат октября оказался чуть ниже. Таким образом, в первый осенний месяц в нашей стране был установлен рекорд по продажам новых электромобилей – 1757 единиц. Впрочем, если сравнивать октябрьский показатель с тем, что был год назад (в октябре 2022-го), то он оказывается в 6 раз больше.

В марочном рейтинге этого сегмента рынка лидирует китайский бренд Zeekr – в октябре нынешнего года было реализовано 724 таких электрокара. На втором месте расположился немецкий Volkswagen (150 шт.), а замкнул тройку лидеров отечественный Evolute (136 шт.). В пятерку самых популярных «электромарок» также вошли «Москвич» (117 шт.) и Tesla (107 шт.).

Среди моделей на первых двух строчках находятся Zeekr 001 и Zeekr X, результаты которых за месяц составили 538 и 125 экземпляров соответственно. На третьей позиции впервые оказался отечественный электрокроссовер «Москвич 3е» – в октябре было реализовано 117 таких автомобилей. Следом тоже идет отечественная модель – Evolute i-PRO (113 шт.). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen iD.4 (96 шт.). В ТОП-10 также вошли: Hongqi e-HS9 (63 шт.), Zeekr 009 (61 шт.), Tesla Model Y (60 шт.), Volkswagen iD.6 (51 шт.) и Avatr 11 (43 шт.).

За 10 месяцев 2023 года в РФ было продано 10465 электромобилей, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более подробная информация об этом содержится на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Москвич»