Chery будет продавать гибриды и электромобили в России под новым брендом

Компания «Чери Автомобили Рус» намерена сосредоточить свое внимание на развитии продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии. Автомобили как с гибридными силовыми установками, так и полностью электрическими будут представлены в России под новым брендом Chery NEV в 2024 году, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Для нового бренда Chery NEV будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе до 70 партнеров на территории России.

Новое направление бизнеса – Chery NEV – возглавил Дмитрий Максимов, чей опыт работы в автобизнесе составляет более 20 лет. В его активе управление дилерским центром и опыт работы в качестве директора по продажам бренда Volkswagen более 5 лет. Дмитрий Максимов отвечал за рынки России и Казахстана. Под его руководством бренд Volkswagen вошел в ТОП-5 импортных брендов на российском рынке и нарастил долю до 6,7%.

Напомним, в октябре российские дилеры Chery начали продажи новых гибридных кроссоверов Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid и Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid. На середину следующего года намечен старт продаж Chery Arrizo 8 в гибридном варианте. Кроме того, в 2024 году на российском рынке могут начаться продажи двух новых электрических моделей Cherу – кроссовера eQ7 и сити-кара eQ1.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery расширила географию онлайн-продаж на маркетплейсе Ozon. Возможность приобрести автомобиль с доставкой на дом ранее была доступна только жителям московского региона. Теперь оформить бесплатно доставку седана Arrizo или кроссовера Tiggo можно в любую точку России.

Фото: Chery