Автозавод «ЛАДА Санкт-Петербург» полноценно заработает в 2024 году | АВТОСТАТ

Автозавод «ЛАДА Санкт-Петербург» полноценно заработает в 2024 году

0

Автозавод «ЛАДА Санкт-Петербург» полноценно заработает в 2024 году

Автопром в России. Итоги 2022 года, перспективы
Все готовые отчёты

АВТОВАЗ ожидает полноценного запуска работы предприятия «ЛАДА Санкт-Петербург» в 2024 году. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, добавив, что многое будет зависеть от скорости переговорного процесса.

Напомним, в июне 2023 года АВТОВАЗ начал производство автомобилей под брендом LADA на мощностях завода «ЛАДА Санкт-Петербург» – переименованной бывшей площадки ушедшего из РФ японского концерна Nissan. Первой моделью на новом этапе работы предприятия стал среднеразмерный кроссовер LADA X-cross 5, который представляет собой перелицованную версию китайского FAW Bestune T77.

Ранее Соколов сообщал, что уже в этом году АВТОВАЗ может начать производство новой модели LADA совместно с восточными партнерами на заводе в Санкт-Петербурге. При этом название модели и сегмент, в котором она будет представлена, глава АВТОВАЗа не раскрыл.

Фото: АВТОВАЗ

Фото автора публикации
Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводстволада санкт-петербургlada

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно

Наверх