Итоги 44-й недели: продажи легковых автомобилей установили рекорд в 2023 году

За 44-ю неделю 2023 года (с 30 октября по 5 ноября) в России было реализовано 28 617 новых легковых автомобилей. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации рынка.

Эксперты отмечают, что рост продаж длится уже третью неделю подряд, причем достигнутый результат является рекордным в нынешнем году. Более того, в последний раз больше легковых машин было реализовано в 9-ю неделю 2022 года (38 526 шт.).

Что касается итогов последней недели, то лидером российского рынка осталась LADA с долей 30,8%. Далее идут сразу шесть китайских брендов – Haval (12,8%), Geely (10,4%), Chery (9,8%), Changan (5,4%), OMODA (3,9%) и EXEED (3,8%). В ТОП-10 также попали Kia (2%), Toyota (1,7%) и Jetour (1,6%).

В модельном рейтинге лидерство сохранила LADA Granta, а кроме нее, в первую пятерку вошли Haval Jolion, LADA Vesta, LADA Niva Travel и LADA Niva Legend. Отметку в 1 тысячу проданных экземпляров по итогам 44-й недели преодолел и Geely Coolray.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ