Рекордное количество новых автомобилей ввезено в Россию в октябре 2023 года

Импорт новых легковых машин в Россию продолжает устанавливать рекорды. Об этом стало известно в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги октября 2023 года».

Так, в октябре было ввезено 86,8 тыс. новых легковых автомобилей. Напомним, что предыдущий рекорд был отмечен месяцем ранее – в сентябре. Тогда было импортировано 80,8 тыс. машин. Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов считает, что рост импорта происходит за счет дистрибьюторов брендов, официально представленных в нашей стране. Они продолжают расширять свои линейки и привозят те модели, которые пока находятся в дефиците на российском рынке. Всего за 10 месяцев было поставлено 546,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается импорта автомобилей с пробегом, то тут в октябре произошел рост по сравнению с сентябрем. В прошлом месяце было ввезено 22 тыс. автомобилей, тогда как в сентябре был самый низкий показатель этого года – 17,2 тыс. экземпляров. При этом по итогам 10 месяцев было ввезено 342,6 тыс. б/у машин, что является рекордным объемом для российского авторынка, отмечает директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. Если больше и привозили, то в далекие 90-е, когда этот вопрос не был урегулирован на законодательном уровне.

Новые легковые автомобили чаще всего везут из Китая, на долю которого в октябре пришлось почти 85%. На второе место здесь вышла Киргизия (8,6%), так как пока через эту страну привезти автомобили по параллельному импорту легче всего. На третьей позиции – Казахстан (3%).

Подержанные автомобили чаще везут по-прежнему из Японии (доля в октябре – 51,2%). Вторую строчку занимает Армения (12,5%), третью – Беларусь (12,4%).

Еще больше о ключевых цифрах авторынка можно узнать из прошедшего онлайн-эфира, видеозапись которого доступна на канале Автостат ТВ.

Примечание: в публикации использованы данные АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместного предприятия АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ