Skoda представила Superb нового поколения

Компания Skoda представила модель Superb нового поколения, которая поступит в продажу в Европе весной 2024 года. Со сменой поколения производство Superb перенесено из Чехии в Словакию – теперь флагманскую «Шкоду» будут выпускать на том же заводе, что и Volkswagen Passat.

Как пишет портал Motor.ru, «четвертый» Superb построен на модульной платформе MQB Evo. Если сравнивать новую модель с предшественником, то она вытянулась в длину, стала незначительно выше, но уже, а расстояние между осями осталось прежним. Увеличился объем багажника: у лифтбека он составляет 645 л (+20 литров), у универсала – 690 л (+30 литров). Просторнее стал и салон: появилось больше пространства над головами водителя и пассажиров.

Отличить Skoda Superb четвертого поколения от третьего можно по новой оптике, модернизированной радиаторной решетке и чуть другим бамперам. Салон выглядит современнее: уже в базовой комплектации у Superb цифровая панель приборов диагональю 10 дюймов и экран мультимедийной системы на 10 либо 13 дюймов (в зависимости от уровня исполнения), заявлен и проекционный дисплей. Переключатель коробки передач «переехал» на рулевую колонку, а над центральным тоннелем появились физические «шайбы» Smart Dials со встроенными экранчиками.

Моторная гамма нового Skoda Superb представлена тремя бензиновыми агрегатами объемом от 1,5 до 2 л мощностью 150, 204 и 265 л.с. и 2-литровыми дизелями на 150 и 193 л.с. Базовый бензиновый двигатель дополнен 48-вольтовым стартер-генератором – «мягкогибридная» версия предложена для Superb впервые. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот» DSG. Полный привод положен только самым мощным модификациям.

В гамме остался и подряжаемый гибрид, но теперь это исключительно универсал Superb Combi. В состав его силовой установки входит 1,5-литровый турбомотор и электродвигатель, которые суммарно развивают 204 л.с. Привод у гибрида передний. Емкость батареи составляет 25,7 кВт-ча. На чистом электричестве такой Superb Combi проезжает более 100 км.