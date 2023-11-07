Skoda представила Superb нового поколения

Компания Skoda представила модель Superb нового поколения, которая поступит в продажу в Европе весной 2024 года. Со сменой поколения производство Superb перенесено из Чехии в Словакию – теперь флагманскую «Шкоду» будут выпускать на том же заводе, что и Volkswagen Passat.
Как пишет портал Motor.ru, «четвертый» Superb построен на модульной платформе MQB Evo. Если сравнивать новую модель с предшественником, то она вытянулась в длину, стала незначительно выше, но уже, а расстояние между осями осталось прежним. Увеличился объем багажника: у лифтбека он составляет 645 л (+20 литров), у универсала – 690 л (+30 литров). Просторнее стал и салон: появилось больше пространства над головами водителя и пассажиров.
Отличить Skoda Superb четвертого поколения от третьего можно по новой оптике, модернизированной радиаторной решетке и чуть другим бамперам. Салон выглядит современнее: уже в базовой комплектации у Superb цифровая панель приборов диагональю 10 дюймов и экран мультимедийной системы на 10 либо 13 дюймов (в зависимости от уровня исполнения), заявлен и проекционный дисплей. Переключатель коробки передач «переехал» на рулевую колонку, а над центральным тоннелем появились физические «шайбы» Smart Dials со встроенными экранчиками.
Моторная гамма нового Skoda Superb представлена тремя бензиновыми агрегатами объемом от 1,5 до 2 л мощностью 150, 204 и 265 л.с. и 2-литровыми дизелями на 150 и 193 л.с. Базовый бензиновый двигатель дополнен 48-вольтовым стартер-генератором – «мягкогибридная» версия предложена для Superb впервые. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот» DSG. Полный привод положен только самым мощным модификациям.
В гамме остался и подряжаемый гибрид, но теперь это исключительно универсал Superb Combi. В состав его силовой установки входит 1,5-литровый турбомотор и электродвигатель, которые суммарно развивают 204 л.с. Привод у гибрида передний. Емкость батареи составляет 25,7 кВт-ча. На чистом электричестве такой Superb Combi проезжает более 100 км.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda представила свои производственные планы на ближайшие годы. Важными премьерами осенью этого года стали новые поколения моделей Skoda Superb (лифтбек и универсал) и Skoda Kodiaq. Производство модели Superb переведено из Чехии на завод концерна Volkswagen в Словакии, но Kodiaq останется на чешском предприятии в Квасинах.
Обновление семейства Skoda Octavia назначено на 2024 год. Но над младшей моделью Skoda Fabia сгущаются тучи: после введения новых эконорм «Евро-7» (ориентировочно в 2025 году) модернизация моторов выльется в серьезный рост цен. В результате Fabia станет слишком дорогой, и ее производство, скорее всего, будет прекращено.
Но параллельно Skoda, конечно же, развивает электрификацию: инвестиции в это направление должны составить 5,6 млрд евро до 2027 года. В планах – сразу четыре новые модели, которые сейчас показаны в виде дизайнерских скульптур. Ближайшей премьерой в 2024 году должен стать электрический кроссовер Skoda Elroq, который заменит собой модель Karoq. Он будет создан в стиле концепта Vision 7S на модульной платформе MEB, пока из характеристик указана только максимальная дальность хода: примерно 480 км на одной зарядке.
В 2025 году появится самый компактный и недорогой электромобиль, пока обозначенный условным названием Skoda Small. Кросс-хэтчбек длиной 4,1 м станет аналогом недавно показанной модели Volkswagen ID. 2all: обозначены дальность хода до 450 км, большой багажник (примерно 460 литров) и цена от 25 тыс. евро. Производство этой модели будет налажено в Испании.
Также в 2025 году выйдет рестайлинговый кроссовер Skoda Enyaq (включая версию Coupe), который получит те же технические доработки, что у других MEB-моделей: более мощные и эффективные электромоторы, тяговая батарея емкостью 86 кВтч (сейчас максимум 77 кВтч) и зарядное устройство повышенной мощности (до 170 кВт).
Наконец, в 2026 году модельный ряд пополнят еще два электромобиля. Первый условно назван Skoda Space – это семиместный кроссовер длиной 4,9 м, созданный по мотивам того же концепта Vision 7S. А второй электромобиль – обычный легковой универсал Skoda Combi длиной 4,7 м. Это будет батарейный аналог «Октавии» с дальностью хода до 600 км и выбором между задним и полным приводом. Продавать электроуниверсалы будут параллельно с «Октавией», причем о версии с кузовом лифтбек речи пока нет.
Фото: Skoda