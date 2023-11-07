Skoda представила Superb нового поколения | АВТОСТАТ

Skoda представила Superb нового поколения

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Компания Skoda представила модель Superb нового поколения, которая поступит в продажу в Европе весной 2024 года. Со сменой поколения производство Superb перенесено из Чехии в Словакию – теперь флагманскую «Шкоду» будут выпускать на том же заводе, что и Volkswagen Passat.

Как пишет портал Motor.ru, «четвертый» Superb построен на модульной платформе MQB Evo. Если сравнивать новую модель с предшественником, то она вытянулась в длину, стала незначительно выше, но уже, а расстояние между осями осталось прежним. Увеличился объем багажника: у лифтбека он составляет 645 л (+20 литров), у универсала – 690 л (+30 литров). Просторнее стал и салон: появилось больше пространства над головами водителя и пассажиров.

Отличить Skoda Superb четвертого поколения от третьего можно по новой оптике, модернизированной радиаторной решетке и чуть другим бамперам. Салон выглядит современнее: уже в базовой комплектации у Superb цифровая панель приборов диагональю 10 дюймов и экран мультимедийной системы на 10 либо 13 дюймов (в зависимости от уровня исполнения), заявлен и проекционный дисплей. Переключатель коробки передач «переехал» на рулевую колонку, а над центральным тоннелем появились физические «шайбы» Smart Dials со встроенными экранчиками.

Моторная гамма нового Skoda Superb представлена тремя бензиновыми агрегатами объемом от 1,5 до 2 л мощностью 150, 204 и 265 л.с. и 2-литровыми дизелями на 150 и 193 л.с. Базовый бензиновый двигатель дополнен 48-вольтовым стартер-генератором – «мягкогибридная» версия предложена для Superb впервые. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот» DSG. Полный привод положен только самым мощным модификациям.

В гамме остался и подряжаемый гибрид, но теперь это исключительно универсал Superb Combi. В состав его силовой установки входит 1,5-литровый турбомотор и электродвигатель, которые суммарно развивают 204 л.с. Привод у гибрида передний. Емкость батареи составляет 25,7 кВт-ча. На чистом электричестве такой Superb Combi проезжает более 100 км.

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Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Skoda представила свои производственные планы на ближайшие годы. Важными премьерами осенью этого года стали новые поколения моделей Skoda Superb (лифтбек и универсал) и Skoda Kodiaq. Производство модели Superb переведено из Чехии на завод концерна Volkswagen в Словакии, но Kodiaq останется на чешском предприятии в Квасинах.

Обновление семейства Skoda Octavia назначено на 2024 год. Но над младшей моделью Skoda Fabia сгущаются тучи: после введения новых эконорм «Евро-7» (ориентировочно в 2025 году) модернизация моторов выльется в серьезный рост цен. В результате Fabia станет слишком дорогой, и ее производство, скорее всего, будет прекращено.

Но параллельно Skoda, конечно же, развивает электрификацию: инвестиции в это направление должны составить 5,6 млрд евро до 2027 года. В планах – сразу четыре новые модели, которые сейчас показаны в виде дизайнерских скульптур. Ближайшей премьерой в 2024 году должен стать электрический кроссовер Skoda Elroq, который заменит собой модель Karoq. Он будет создан в стиле концепта Vision 7S на модульной платформе MEB, пока из характеристик указана только максимальная дальность хода: примерно 480 км на одной зарядке.

В 2025 году появится самый компактный и недорогой электромобиль, пока обозначенный условным названием Skoda Small. Кросс-хэтчбек длиной 4,1 м станет аналогом недавно показанной модели Volkswagen ID. 2all: обозначены дальность хода до 450 км, большой багажник (примерно 460 литров) и цена от 25 тыс. евро. Производство этой модели будет налажено в Испании.

Также в 2025 году выйдет рестайлинговый кроссовер Skoda Enyaq (включая версию Coupe), который получит те же технические доработки, что у других MEB-моделей: более мощные и эффективные электромоторы, тяговая батарея емкостью 86 кВтч (сейчас максимум 77 кВтч) и зарядное устройство повышенной мощности (до 170 кВт).

Наконец, в 2026 году модельный ряд пополнят еще два электромобиля. Первый условно назван Skoda Space – это семиместный кроссовер длиной 4,9 м, созданный по мотивам того же концепта Vision 7S. А второй электромобиль – обычный легковой универсал Skoda Combi длиной 4,7 м. Это будет батарейный аналог «Октавии» с дальностью хода до 600 км и выбором между задним и полным приводом. Продавать электроуниверсалы будут параллельно с «Октавией», причем о версии с кузовом лифтбек речи пока нет.

Фото: Skoda

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиskodaskoda superb

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