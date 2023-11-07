АВТОВАЗ снизил цены на обслуживание автомобилей LADA

АВТОВАЗ с ноября снизил цены на плановое техническое обслуживание (ТО) автомобилей LADA в среднем на 12%. Проведение работ у официальных дилеров стало доступнее на сумму от 500 рублей до 7 тыс. рублей, сообщает портал «Лада. Онлайн».

Так, благодаря снижению цен владельцы LADA Granta на каждом плановом ТО могут экономить от 900 рублей до 1,8 тыс. рублей, владельцы Vesta будут платить меньше на 1,4 – 2,9 тыс. рублей. Для Largus цена ТО снизилась на 1 – 4,8 тыс. рублей, а для XRAY скидка составила от 1,3 тыс. до 3,4 тыс. рублей. Сильнее всего снизилась цена четвертого техобслуживания для Niva Legend – на 7 тыс. рублей. Обслуживание Niva Travel теперь стоит дешевле на сумму от 400 рублей до 2,2 тыс. рублей.

Единственная модель, у которой подорожало ТО – Granta Drive Active. Первое, второе, четвертое и шестое техобслуживание выросло в цене на 400–800 рублей, третье и пятое стали дешевле.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ с наступлением ноября повысил цены на автомобили LADA. Удорожание составило от 64 тыс. до 106 тыс. рублей в зависимости от модели, что составляет 4,6 – 9,7%. На АВТОВАЗе очередное повышение цен объяснили значительным удорожанием логистических услуг, удорожанием компонентов, субкомпонентов и материалов, переходом на использование в производстве более надежных и импорто-независимых деталей и узлов, а также увеличением процентной нагрузки по обслуживанию долговых обязательств в связи с изменением ключевой ставки. При этом цена на наиболее доступные базовые версии моделей LADA остается без изменений. К примеру, LADA Granta по-прежнему можно приобрести дешевле 700 тыс. рублей.

По итогам октября АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 40912 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Как отмечается, это является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Согласно собственным оценкам, рыночная доля LADA в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 года составила 40%. За десять месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 283464 машины, что на 98,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: АВТОВАЗ