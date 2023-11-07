Jetour второй месяц подряд входит в ТОП-10 лидеров российского авторынка

На российском рынке в октябре было реализовано 1902 автомобиля Jetour, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. В результате марка Jetour, которая вышла на рынок в июле этого года, уже второй месяц подряд входит в ТОП-10 лидеров по объему продаж.

Всего же с июля по октябрь 2023 года в нашей стране было продано 5536 автомобилей Jetour. При этом бестселлером китайского бренда является кроссовер Dashing с показателем 3531 реализованный автомобиль.

Напомним, что марка Jetour на сегодняшний день представлена в России тремя кроссоверами – флагманским X90 Plus, компактным Dashing и среднеразмерным X70 Plus. Что касается новинок, то ближайшей станет гибридный вариант кроссовера Dashing – i-DM, который ожидается у дилеров до конца этого года. Далее, уже в 2024-м, на российский рынок выйдет внедорожник Т2, в Китае известный как Traveler. Позже у него тоже появится гибридная версия и, возможно, полностью электрическая. Наконец, в первой половине 2026 года до России должна добраться брутальная версия Traveler с индексом T3.

Также в Jetour учитывают спрос на полноприводные автомобили в России и обещают добавить такие модификации имеющимся машинам. Сейчас кроссоверы марки доступны только в переднеприводном исполнении.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Jetour