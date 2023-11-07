В октябре новых грузовиков было продано на 5% меньше, чем в сентябре

По итогам октября 2023 года в нашей стране было реализовано 13 007 новых грузовых автомобилей. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги октября 2023 года». Отметим, что эта информация базируется на данных АО «ППК»*, но с использованием собственной сегментации агентства.

Несмотря на то, что показатель сентября на 85% превысил результат годичной давности, он оказался на 5% ниже, чем в сентябре. Еще один примечательный факт: если с июня по август рынок новых грузовиков в объемах рос, то в последние два месяца их продажи снижались. Таким образом, в августе нынешнего года был установлен абсолютный рекорд этого рынка за всю историю его наблюдения.

Первенство в этом сегменте рынка сохраняет отечественный бренд KAMAZ, которому принадлежит около 19% от общего объема. Так, продажи новых «камазов» в октябре составили 2 423 экземпляра. Также в ТОП-5 самых популярных марок на рынке новых грузовых машин попали китайские SITRAK (2 090 шт.), Shacman (1 781 шт.), FAW (1 603 шт.) и Foton (783 шт.).

Что касается 10 месяцев, то за этот период объем реализации грузовиков в РФ составил 118 820 единиц. Это на 81% больше, чем в январе – октябре 2022 года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ