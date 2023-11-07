Продажи новых LCV в октябре 2023 года оказались максимальными за последние 20 месяцев

По итогам октября в России было реализовано 9 140 новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом стало известно в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги октября 2023 года». Напомним, что эта статистика базируется на данных АО «ППК»*, но с использованием сегментации агентства «АВТОСТАТ». Так, некоторые модели пикапов мы относим к легковым автомобилям, а не к LCV.

Эксперты агентства отмечают, что октябрьский результат этого сегмента авторынка оказался на 17% выше сентябрьского, причем став максимальным за последние 20 месяцев. До этого больше новых LCV было продано в феврале прошлого года (9 874 шт.). Что касается сравнения с результатом годичной давности, то по отношению к октябрю 2022-го рынок LCV вырос на 77%.

Лидером по объему реализации легкой коммерческой техники в РФ остается отечественный бренд GAZ, которому принадлежит почти 60% рынка. Так, в середине осени было продано 5 420 таких LCV. Следующие три позиции в рейтинге тоже занимают российские марки – УАЗ (1 466 шт.), Sollers (1 010 шт.) и LADA (486 шт.). Замыкает первую пятерку китайский Dongfeng (180 шт.).

Продажи новых LCV в нашей стране за 10 месяцев 2023 года составили 70 355 единиц. Это на 16% больше, чем в январе – октябре прошлого года. Более подробную информацию о текущем состоянии и перспективах российского авторынка вы найдете здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ