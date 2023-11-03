Завод «Москвич» в октябре реализовал 1,6 тысячи автомобилей

Завод «Москвич» в октябре 2023 года реализовал 1598 автомобилей, из которых более 1200 машин уже поставлены на учет. Об этом порталу Autonews.ru сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, в прошлом месяце стартовали продажи лифтбека «Москвич 6». На сегодняшний день продано почти 30 таких автомобилей: новинка только начала поступать в дилерские центры, и на данный момент не у всех дилеров есть в салонах. Всего же с ноября 2022 года (старт производства) в дилерскую сеть всего было отгружено свыше 13 тыс. автомобилей «Москвич», из которых продано 10,6 тыс. машин.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Кроме того, у дилеров уже появился новый лифтбек «Москвич 6», который доступен по цене от 2 млн 626 тыс. рублей. В 2024 году автозавод «Москвич» планирует представить кроссовер D-класса под названием «Москвич 8».

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Фото: ГК «Петровский»