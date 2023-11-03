Международная выставка «Automechanika Shanghai – 2023» пройдет с 29 ноября по 2 декабря

Китайские производители – ведущие игроки на мировом рынке автокомпонентов. Представители рынка ждут от Китая новых решений для создания энергетических транспортных средств и технологий будущего поколения.

Увидеть такие решения можно на международной выставке запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля «Automechanika Shanghai – 2023». На ней будут работать четыре основные зоны обмена информацией, где будут показаны возможности расширения в цепочке поставок.

Так, в пространстве Innovation4Mobility Mainstage будет продемонстрирован вклад в развитие технологий и инноваций по всей цепочке формирования стоимости.

В зоне Green Repair Area будет представлено оборудование для тестирования, диагностики и технического обслуживания автомобилей на новых источниках энергии.

Также на выставке «Automechanika Shanghai – 2023» можно будет увидеть современные водородные технологии, возможности подключения и автономного вождения (зона Future Mobility Area).

В зоне Customising x Tech Area будут представлены инновационные технологии для тюнинга и персональных модификаций автомобилей.

Международная выставка «Automechanika Shanghai – 2023» состоится в китайском национальном выставочном конгресс-центре в Шанхае (National Exhibition and Convention Center Shanghai) с 29 ноября по 2 декабря 2023 года.

Фото: automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com