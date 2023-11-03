LADA Granta является самым продаваемым автомобилем в РФ уже 19 месяцев подряд

В октябре 2023 года в нашей стране было реализовано 18 493 новых автомобиля семейства LADA Granta, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Отечественная модель снова становится самой продаваемой в стране, причем сохраняя это звание уже 19 месяцев подряд.

Напомним, что в январе и феврале 2022 года бестселлером российского авторынка был Kia Rio, а в марте этот титул достался LADA Vesta. Но уже с апреля прошлого года наиболее популярной моделью на рынке является LADA Granta. Таким образом, это происходит уже 19-й месяц подряд, т.е. уже более чем 1,5 года.

Каждый месяц отрыв «Гранты» от преследователей весьма велик. Так, в октябре нынешнего года занявшая второе место «Веста» была продана в количестве почти 7 тысяч единиц – в 2,6 раза меньше, чем Granta. А результаты других моделей оказываются еще ниже – с ними вы можете подробно ознакомиться здесь.

Что касается остальных итогов, то о них мы подробно расскажем в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги октября 2023 года», который состоится 7 ноября, в 10-00 по московскому времени. Зарегистрироваться на мероприятие – по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ