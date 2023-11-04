ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в октябре 2023 года

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в октябре 2023 года стал компактный кроссовер Haval Jolion. В прошлом месяце продажи этой модели увеличились в 2,1 раза и составили 6270 автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Второе место в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников заняла LADA Niva Travel с показателем 4575 машин (рост в 2,1 раза). Третий результат показал внедорожник LADA Niva Legend – 4229 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет кроссовер OMODA C5, который нашел 3780 владельцев. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Chery Tiggo 4 PRO, разошедшийся тиражом в 3712 экземпляров против 262 машин годом ранее.

В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам октября также вошли Chery Tiggo 7 PRO Max (3708 шт.), Geely Monjaro (3477 шт.), Geely Coolray (3035 шт., рост в 2,2 раза), Geely Atlas PRO (2123 шт., рост в 3,4 раза) и Haval Dargo (1990 шт., рост в 8,8 раза).

О других итогах российского рынка в октябре наши эксперты расскажут в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги октября 2023 года», который состоится 7 ноября, в 10-00 по московскому времени. Подробности и регистрация – по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ