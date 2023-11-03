АВТОВАЗ в ноябре повысил цены на модели LADA

АВТОВАЗ с наступлением ноября повысил цены на автомобили LADA. Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», удорожание составило от 64 тыс. до 106 тыс. рублей в зависимости от модели, что составляет 4,6 – 9,7%.

Так, в последний осенний месяц бестселлер российского рынка – LADA Granta – стал дороже на 64 тыс. рублей. Это коснулось седанов и лифтбеков данного семейства (кроме начальных версий). Кросс-версия «Гранты» подорожала на 79 тыс. рублей, а ее «спортивные» модификации – на 84 тыс. рублей. Сильнее же всего в семействе Granta прибавили в цене ее коммерческие версии (фургон и бортовая платформа) – на 94 тыс. рублей.

Седаны LADA Vesta (кроме базовой комплектации с 90-сильным мотором) и Vesta Cross стали дороже на 83 – 91 тыс. рублей. Примерно на столько же (от 85 тыс. до 91 тыс. рублей) подорожало все семейство внедорожника LADA Niva Legend, в том числе и его коммерческие версии. Самую большую прибавку в цене получил внедорожник LADA Niva Travel – 106 тыс. рублей.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа очередное повышение цен связано со значительным удорожанием логистических услуг, удорожанием компонентов, субкомпонентов и материалов, переходом на использование в производстве более надежных и импорто-независимых деталей и узлов, а также увеличением процентной нагрузки по обслуживанию долговых обязательств в связи с изменением ключевой ставки. При этом на АВТОВАЗе отмечают, что цена на наиболее доступные базовые версии моделей LADA остается без изменений. К примеру, LADA Granta по-прежнему можно приобрести дешевле 700 тыс. рублей.

По итогам октября АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 40912 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Как отмечается, это является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Согласно собственным оценкам, рыночная доля LADA в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 года составила 40%. За десять месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 283464 машины, что на 98,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Фото: АВТОСТАТ