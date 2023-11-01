У дилеров Hongqi появились новые кроссовер HS7 и минивэн HQ9

Как пишет портал « Китайские автомобили », полноразмерный кроссовер Hongqi HS7 доступен в пяти- и семиместном исполнении по цене от 6 млн 990 тыс. рублей и 7 млн 090 тыс. рублей соответственно. Под капотом автомобиля установлен 3-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 337 л.с., который работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Новинка оборудована панорамной крышей, водительским сиденьем с электрорегулировкой по восьми направлениям, вентиляцией и подогревом передних сидений, трехзонным климат-контролем, датчиком качества воздуха, парктроником, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора и медиасистемой с 12,3-дюймовым монитором.

Российские дилеры Hongqi начали продажи двух новых моделей премиальной китайской марки – кроссовера HS7 и минивэна HQ9. При этом на официальном сайте Hongqi в России никакой информации об этих новинках пока не появилось.

Роскошный минивэн Hongqi HQ9 предлагается в трех комплектациях по цене от 7 млн 890 тыс. рублей до 8 млн 890 тыс. рублей. Внешний вид модели отличают массивная решетка радиатора с вертикальными ламелями, узкие светодиодные фары и многочисленные хромированные элементы. Также Hongqi HQ9 оборудован панорамной крышей, спойлером со стоп-сигналом и необычными фонарями, объединенными светодиодной полосой. Машина предлагает семиместный салон, с компоновкой 2-2-3. Интерьер получил цифровую приборную панель, большой сенсорный дисплей, беспроводную зарядку для смартфона и кресла, обтянутые кожей.

Минивэн имеет следующие габариты: 5222 мм в длину, 2005 мм в ширину и 1892 мм в высоту при колесной базе 3200 мм. Под его капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 252 л.с. в связке с 48-вольтовым стартером-генератором, а роль коробки передач выполняет 8-ступенчатый «автомат».

Напомним, продажи премиальных автомобилей Hongqi стартовали на российском рынке в июле 2023 года. На сегодняшний день модельный ряд Hongqi в нашей стране включает седан Hongqi H5, полноприводный внедорожник Hongqi HS5, а также премиальный седан Hongqi H9 и полностью электрический внедорожник Hongqi E-HS9.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальная марка Hongqi, принадлежащая китайскому автоконцерну FAW, планирует расширить модельный ряд в России. Так, в ближайшее время в нашей стране появится удлиненная версия флагманского седана Hongqi – роскошная модификация с еще более просторным вторым рядом и расширенным списком оснащения будет носить статус отдельной модели. Нишу между среднеразмерным кроссовером Hongqi HS5 и флагманским электрокроссовером Hongqi E-HS9 вскоре займет крупная модель HS7 с тремя рядами сидений. Появится в России и младший кроссовер Hongqi HS3, который, по всей видимости, доберется до дилеров не раньше следующего года.

Фото: «КЛЮЧАВТО», «АВИЛОН»

