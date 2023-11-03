АВТОВАЗ начал продажи LADA Vesta Sportline

В салоне Vesta Sportline применена фирменная контрастная красно-черная отделка и передние сиденья анатомической формы. Рулевое колесо, рукоятки переключения передач и ручного тормоза отделаны экокожей с красной строчкой. Красная строчка применена и на подлокотниках – центральном и боковых. Дополняют контрастную цветовую гамму красные накладки на панели приборов и обивках дверей.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, внешний вид LADA Vesta Sportline отличают заниженный силуэт и широкие колеса на оригинальных дисках, аэродинамический обвес, новый рельеф бамперов, две хромированные насадки выхлопа и классическая красная линия на бамперах.

АВТОВАЗ начал продажи новой версии флагманской модели LADA Vesta Sportline. В первую очередь в продажу, в том числе онлайн, поступит седан Vesta Sportline стоимостью от 2 млн 175 тыс. 900 рублей, позднее он будет дополнен автомобилем с типом кузова SW.

Под капотом LADA Vesta Sportine установлен 1,6-литровый двигатель, форсированный до 118 л.с. Благодаря оригинальным передним и задним амортизаторам повышается устойчивость в виражах и на высоких скоростях, и при этом обеспечивается хорошая энергоемкость подвески. Автомобиль также оснащен тормозами повышенной эффективности.

Первая партия седанов LADA Vesta Sportline будет доступна для покупки только в рамках акции «Покупай в Тольятти» и у специализированного спортивного дилерского центра LADA Sport в Санкт-Петербурге. Также онлайн-витрину покупки по гарантированной РРЦ пополнили автомобили LADA Vesta в комплектации Life стоимостью 1 млн 591 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ подвел первые итоги программы онлайн-продаж автомобилей LADA по заводской цене, которая была запущена в конце сентября. По результатам пилотного запуска программа показала крайне высокую эффективность – конверсия в покупку стала в 4 раза выше, чем в среднем по сайту.

По итогам октября АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 40912 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Как отмечается, это является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Согласно собственным оценкам, рыночная доля LADA в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 года составила 40%. За десять месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 283464 машины, что на 98,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Стоит отметить, что LADA Vesta в октябре обновила свой максимум продаж с марта 2022 года – в прошлом месяце было реализовано 9034 машины. По итогам десяти месяцев 2023 года покупателей нашли 33415 автомобилей LADA Vesta нового поколения. Добавим такде, что в конце октября АВТОВАЗ начал производство LADA Vesta в топ-версиях SW и SW Cross, оснащенных 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. Автомобили будут доступны в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno, а LADA Vesta SW Cross – в версиях Life, Enjoy и Techno.

Фото: АВТОВАЗ