Продажи новых автомобилей в октябре выросли в 2,6 раза

По итогам октября 2023 года в России было продано 112,2 тыс. новых легковых машин, что в 2,6 раза больше, чем в октябре прошлого года. Об этом сообщили в агентстве «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и собственную сегментацию рынка.

Эксперты агентства отмечают, что начиная с июня объем реализации автомобилей от месяца к месяцу постоянно растет. Так, октябрьские продажи по отношению к сентябрю выросли почти на 2%. При этом уже третий месяц подряд объем рынка держится выше отметки в 100 тысяч единиц и является рекордным, если считать с января 2022-го, т.е. за последние почти два года.

Более 30% всех реализованных в октябре новых легковых автомобилей пришлось на отечественную марку LADA, показатель которой составил 34,5 тыс. экземпляров. Самым популярным иностранным брендом на этот раз стал Haval с результатом 12,8 тыс. машин. Далее с сопоставимыми объемами следуют Chery и Geely (10,9 тыс. и 10,4 тыс. шт. соответственно), а ТОП-5 в очередной раз замыкает Changan (6,4 тыс. шт.).

Лидерство среди моделей сохраняет LADA Granta, продажи которой в октябре составили 18,5 тыс. единиц. Второе место заняла LADA Vesta (7 тыс. шт.), а титул лучшей иномарки снова достался кроссоверу Haval Jolion (6,3 тыс. шт.). В пятерку лидеров вошли и два отечественных внедорожника – LADA Niva Travel (4,6 тыс. шт.) и LADA Niva Legend (4,2 тыс. шт.).

Если рассматривать итоги 10 месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране было реализовано 829,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 60% больше, чем в январе – октябре 2022-го. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ