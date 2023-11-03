КАМАЗ намерен полностью локализовать тягач К5 в 2024 году

Производство всех компонентов магистрального тягача «КАМАЗ» поколения К5 будет полностью локализовано в 2024 году. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Сегодня мы уже 2,3 тыс. наименований различных комплектующих локализовали. И я думаю, что к следующему году мы полностью 100% завершим локализацию этого автомобиля – кабина К5. <…> Уже сегодня мы можем сказать, что процентов на 70 завершена локализация», – сказал он.

Напомним, в феврале 2023-го КАМАЗ начал производство магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на новой компонентной базе, не зависящей от поставок из недружественных стран. В новой версии грузовика улучшены технические характеристики. Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Кроме того, у обновленной модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива. Также предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины – он обеспечит более комфортные условия для водителя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2023 года КАМАЗ выпустил более 3 тыс. грузовых автомобилей пятого поколения – тягачей КАМАЗ-54901, что в 2,5 раза превышает объем их производства за аналогичный период прошлого года. Таким образом, производство флагманских тягачей КАМАЗ-54901 продолжает набирать обороты: если сравнивать результаты только за сентябрь месяц к месяцу, то выпуск новых грузовиков К5 увеличился в четыре раза – со 150 до 600 единиц. В последний месяц перед введением западных экономических санкций в отношении России – то есть в феврале прошлого года – компания выпустила на рынок 407 грузовиков КАМАЗ-54901.

Фото: КАМАЗ