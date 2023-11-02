АВТОВАЗ в октябре показал лучший результат продаж за последние 10 лет

АВТОВАЗ в октябре реализовал на российском рынке 40912 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA – в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Как отмечается, это является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Согласно собственным оценкам, рыночная доля LADA в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 года составила 40%. По итогам десяти месяцев 2023 года российские дилеры LADA продали 283464 машины, что на 98,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в октябре остается LADA Granta, чья реализация, согласно данным автопроизводителя, выросла к прошлому году на 68,4% и составила 20928 автомобилей. Это новый рекорд продаж с момента старта производства бюджетного семейства. Второе место в объеме продаж занимает флагманская LADA Vesta с показателем 9034 машины (рост в 9,1 раза), что стало максимумом для модели с марта 2022 года. Внедорожник LADA Niva Legend показал лучший результат с 2014 года – 5129 единиц, а Niva Travel разошлась тиражом в 5129 экземпляров.

Добавим также, что рост показали и автомобили сегмента LCV: за январь – октябрь 2023 год было продано 3347 коммерческих LADA, что на 36,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал производство LADA Vesta в топ-версиях SW и SW Cross, оснащенных 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. Кроме того, АВТОВАЗ впервые выпустил автомобиль с обивкой салона из натуральной кожи – первым таким автомобилем стал внедорожник LADA Niva Travel.

Фото: АВТОСТАТ