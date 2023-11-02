Hyundai представила новый кроссовер Kona Jayde

Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Kona под названием Jayde. Автомобиль пока носит статус концепта, в создании которого поучаствовала компания Mobis, официальный поставщик запчастей и аксессуаров Hyundai.
Как пишет портал Autonews.ru, кузов автомобиля окрашен в необычный бирюзовый цвет. Внешний вид новинки отличают агрессивные бампера, новый спойлер и пороги, а также 20-дюймовые колесные диски, обутые в шины Michelin Pilot Sport 4S. Также кроссовер получил особые крепления для велосипеда Vintage Electric Rally, который идет в комплекте с автомобилем.
В салоне Kona Jayde установлены Recaro Sportster CS с тканевой клетчатой обивкой и мощной зарядкой для мобильных телефонов и ноутбуков Scosche PowerUp 32K.
Все технические характеристики Hyundai Kona Jayde пока держатся в секрете. По неофициальным данным, прототип построен на базе топовой комплектации Kona под названием Limited. В таком случае новинку могут оборудовать 1,6-литровым двигателем мощностью 193 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский автоконцерн Hyundai вложит 109,4 триллиона вон (85,41 млрд долларов) в ускорение разработки электрокаров. Средства направят на перепрофилирование заводов по производству ДВС на электродвигатели, а также на создание новых сборочных площадок исключительно для электрокаров, включая строящийся Hyundai Motor Group Metaplant America в американском штате Джордия.
План прописан в новой бизнес-стратегии под названием Hyundai Motor Way. Hyundai и ее премиальная «дочка» Genesis нацелены на 34-процентную долю электрокаров в своих мировых продажах и 53-процентную – на ключевых рынках к 2030 году. Цели продавать 840 тыс. электрокаров к 2026 году и 1,87 миллиона к 2030-му увеличены на 100 тысяч и 130 тысяч единиц соответственно. К концу десятилетия доля электромобилей должна составить 53% от всего числа продаваемых машин Hyundai в США. В Европе целевой показатель – 71%, в Южной Корее – 37%.
Несмотря на более высокую себестоимость электромобилей, Hyundai надеется быстро поднять прибыль за счет масштаба. Для «батарейных» машин разработают новые платформы, которые придут на смену нынешней E-GMP. Они будут стандартизированы и позволят строить машины всевозможных классов – от кроссоверов разных размеров до пикапов и люксовых машин. С 2025 по 2030 год Hyundai Motor Group представит 13 новых моделей, включая четыре под шильдиком Kia.
Фото: Hyundai