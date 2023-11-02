Hyundai представила новый кроссовер Kona Jayde

Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Kona под названием Jayde. Автомобиль пока носит статус концепта, в создании которого поучаствовала компания Mobis, официальный поставщик запчастей и аксессуаров Hyundai.

Как пишет портал Autonews.ru, кузов автомобиля окрашен в необычный бирюзовый цвет. Внешний вид новинки отличают агрессивные бампера, новый спойлер и пороги, а также 20-дюймовые колесные диски, обутые в шины Michelin Pilot Sport 4S. Также кроссовер получил особые крепления для велосипеда Vintage Electric Rally, который идет в комплекте с автомобилем.

В салоне Kona Jayde установлены Recaro Sportster CS с тканевой клетчатой обивкой и мощной зарядкой для мобильных телефонов и ноутбуков Scosche PowerUp 32K.

Все технические характеристики Hyundai Kona Jayde пока держатся в секрете. По неофициальным данным, прототип построен на базе топовой комплектации Kona под названием Limited. В таком случае новинку могут оборудовать 1,6-литровым двигателем мощностью 193 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.