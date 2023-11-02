С начала года в России стало почти на четверть меньше дилеров LCV

На конец октября 2023 года в нашей стране числится 1158 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию LCV. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежеквартального обзора «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легким коммерческим автомобилям».

Эксперты отмечают, что по сравнению с началом года это количество уменьшилось на 345 (в январе было 1503 дилера), что соответствует 23%. Общее снижение количества дилерских центров связано с тем, что за прошедшие 9 месяцев было расторгнуто 420 действующих контрактов, а новых заключено – 75.

Практически все «закрывшиеся» за это время дилеры LCV теперь предоставляют только услуги сервиса. Больше всего таковых оказалось у компании Renault – вследствие ухода с российского рынка все 120 дилеров французской марки перешли в разряд сервисных партнеров. На 83 дилера меньше стало у Hyundai (39 из них выполняют только функции сервиса), на 32 – у Volkswagen, на 23 – у Peugeot, на 20 – у Mercedes-Benz, на 19 – у Citroen, на 15 – у Isuzu, на 13 – у Opel.

При этом даже на фоне такой негативной тенденции есть и такие компании, у которых с начала нынешнего года число дилеров LCV увеличилось. Прежде всего, это относится к китайской марке Foton – за 9 месяцев у нее стало на 22 дилерских центра больше. У недавнего новичка рынка – отечественного Sollers – общее количество дилеров выросло на 14, а у ГАЗа, АВТОВАЗа, и УАЗа – на 5, 4 и 2.

Более подробная информация о дилерских центрах LCV (с их контактными данными) в разбивке по брендам и регионам содержится здесь.

* Без учета отдельных сервисных центров.

Фото: АВТОСТАТ