В правительстве проработают проблему доставки автомобилей в салоны

Минпромторг вместе с Минтрансом и отраслевым сообществом проработают варианты оптимизации вывоза готовых автомобилей в дилерские центры. Об этом газете «Известия» заявили в ответ на ранее появившуюся информацию о том, что российские автоконцерны «Соллерс» и АВТОВАЗ обратились в соответствующие ведомства с просьбой помочь решить проблему с неконтролируемым удорожанием логистики.

По данным источников «РБК», с начала 2023 года на рынке отмечается критическая ситуация в перевозке готовых автомобилей. Это связано с дефицитом автовозов и сложностями с ввозом данной техники по параллельному импорту. «Тарифы на такие перевозки выросли чуть ли не в два раза», – указал собеседник издания. В «Соллерс» заявили, что данная проблема стала проявляться во второй половине 2023 года. В связи с этим Ульяновский автозавод ввел специальную надбавку к цене машин. На АВТОВАЗе также отметили рост цен на рынке транспортных услуг.

В свою очередь, в Минтрансе и Минпромторге добавили, что дополнительно также будут рассмотрены варианты организации производства автовозов.

По словам генерального директора ГК «Башавтоком» Сергея Буранова, причины логистического кризиса на российском авторынке разнообразные. Во-первых, существует дефицит грузового транспорта и водителей на рынке, это вызвано увеличенным спросом на услуги по перевозке грузов и недостаточным количеством автовозов и водителей. Вторая трудность – таможенные ограничения или задержки на границе.

В свою очередь, директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отмечает, что наиболее устойчивыми в сложившейся ситуации стали регионы, где есть обратная загрузка автовоза. Ситуация с автомобилями локального производства складывается более благоприятно, а в ситуации с параллельным импортом, где логистическое плечо больше, есть дефицит по некоторым моделям.

Как ожидает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, ситуация с поставками автомобилей может нормализоваться в начале – середине следующего года, когда появятся решения на базе китайских тягачей, а также будет скорректирован ФОТ водителей для того, чтобы начался приток людей на эти вакансии.

О том, каким образом дилерские компании могут минимизировать для себя последствия логистического кризиса, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ