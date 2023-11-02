Кроссовер Hyundai Palisade получил «ночную» версию

Компания Hyundai представила «ночную» версию флагманского кроссовера Palisade. К 2024 модельному году модель получила небольшое обновление: двухзонный климат-контроль с функцией предотвращения запотевания стал стандартным, а солнцезащитные козырьки и система внешнего освещения теперь положены более доступным вариантам.
Как пишет портал Motor.ru, Palisade Calligraphy Night Edition отличает очень черный экстерьер: у него черная хромированная рамка решетки радиатора, черные 20-дюймовые диски, рейлинги, ручки дверей и даже шильдики, оптика тоже затемненная. Однако черный Abyss Black – не единственный цвет окраски, предлагаемый для «ночной» версии. Можно выбрать также белый Hyper White, контрастирующий с декором.
В салоне у такого Palisade применена отделка из темного алюминия, а сиденья получили оригинальную обивку из микрозамши. Интерьер, в отличие от экстерьера, безальтернативно черный.
Под капотом у Hyundai Palisade в зависимости от страны продаж – безнаддувный 3,5-литровый мотор G6DC, а также 3,8-литровые агрегаты и турбодизель 2.2. Стоимость обновленного флагмана составит минимум 36,4 тыс. долларов (3,4 млн рублей по ткущему курсу), а «ночной» кроссовер оценен в 53,6 тыс. долларов (около 5 млн рублей).
Вместе с тем Hyundai готовит Palisade второго поколения. По инсайдерской информации, кроссовер получит гибридную силовую установку и может отправиться на дорожные тесты до конца этого года. Производство же стартует в начале 2025-го.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский автоконцерн Hyundai вложит 109,4 триллиона вон (85,41 млрд долларов) в ускорение разработки электрокаров. Средства направят на перепрофилирование заводов по производству ДВС на электродвигатели, а также на создание новых сборочных площадок исключительно для электрокаров, включая строящийся Hyundai Motor Group Metaplant America в американском штате Джордия.
План прописан в новой бизнес-стратегии под названием Hyundai Motor Way. Hyundai и ее премиальная «дочка» Genesis нацелены на 34-процентную долю электрокаров в своих мировых продажах и 53-процентную – на ключевых рынках к 2030 году. Цели продавать 840 тыс. электрокаров к 2026 году и 1,87 миллиона к 2030-му увеличены на 100 тысяч и 130 тысяч единиц соответственно. К концу десятилетия доля электромобилей должна составить 53% от всего числа продаваемых машин Hyundai в США. В Европе целевой показатель – 71%, в Южной Корее – 37%.
Несмотря на более высокую себестоимость электромобилей, Hyundai надеется быстро поднять прибыль за счет масштаба. Для «батарейных» машин разработают новые платформы, которые придут на смену нынешней E-GMP. Они будут стандартизированы и позволят строить машины всевозможных классов – от кроссоверов разных размеров до пикапов и люксовых машин. С 2025 по 2030 год Hyundai Motor Group представит 13 новых моделей, включая четыре под шильдиком Kia.
Фото: Hyundai