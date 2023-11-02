Кроссовер Hyundai Palisade получил «ночную» версию

Компания Hyundai представила «ночную» версию флагманского кроссовера Palisade. К 2024 модельному году модель получила небольшое обновление: двухзонный климат-контроль с функцией предотвращения запотевания стал стандартным, а солнцезащитные козырьки и система внешнего освещения теперь положены более доступным вариантам.

Как пишет портал Motor.ru, Palisade Calligraphy Night Edition отличает очень черный экстерьер: у него черная хромированная рамка решетки радиатора, черные 20-дюймовые диски, рейлинги, ручки дверей и даже шильдики, оптика тоже затемненная. Однако черный Abyss Black – не единственный цвет окраски, предлагаемый для «ночной» версии. Можно выбрать также белый Hyper White, контрастирующий с декором.

В салоне у такого Palisade применена отделка из темного алюминия, а сиденья получили оригинальную обивку из микрозамши. Интерьер, в отличие от экстерьера, безальтернативно черный.

Под капотом у Hyundai Palisade в зависимости от страны продаж – безнаддувный 3,5-литровый мотор G6DC, а также 3,8-литровые агрегаты и турбодизель 2.2. Стоимость обновленного флагмана составит минимум 36,4 тыс. долларов (3,4 млн рублей по ткущему курсу), а «ночной» кроссовер оценен в 53,6 тыс. долларов (около 5 млн рублей).