На сколько вырос российский авторынок в октябре?

В последние пару месяцев продажи новых легковых машин в нашей стране не опускаются ниже 100 тысяч единиц. При этом рынок уже находится под влиянием таких факторов как повышение ставок утильсбора с автопроизводителей и ограничения в импорте. И в этом смысле октябрьские итоги авторынка вызывают сегодня особый интерес специалистов.

7 ноября, в 10-00 по московскому времени, эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги октября 2023 года» расскажут о том, что происходило с рынком во второй осенний месяц. С одной стороны, это будут традиционные итоги: Сергей Целиков и Сергей Удалов поделятся ключевыми цифрами по статистике продаж как легковых, так и коммерческих автомобилей. Отдельно будут затронуты темы цен, автокредитов, электрокаров, а также импорта.

С другой стороны, сегодня особенно важны не столько сами цифры, сколько главные тенденции, которые специалисты уже отмечают: от них во многом будут зависеть результаты всего 2023 года. Так, в начале осени увеличился импорт новых автомобилей в нашу страну (особенно из Китая), а подержанных (особенно из Японии) – сильно упал. Что будет с импортом дальше? Рынок электрокаров в России растет (в сентябре он вырос более чем в 8 раз) и его структура меняется. Продолжился ли этот тренд в октябре?

Ответы на эти и другие вопросы вы получите в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги октября 2023 года», который будет проходить в доступном для всех онлайн-формате. Зарегистрироваться для участия можно здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ