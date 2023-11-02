УАЗ начал продажи автомобилей с завода

Ульяновский автозавод в связи с неконтролируемым ростом стоимости доставки готовых автомобилей по территории России вынужден ввести с 1 ноября частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров в размере 50 тыс. рублей При этом официальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) всех моделей бренда остается без изменений, сообщает пресс-служба предприятия.

В то же время у клиентов Ульяновского автозавода останется возможность приобретать автомобили без дополнительных расходов. С 1 ноября покупатели смогут заказать интересующую модель напрямую на заводе через официальный сайт УАЗа. В зависимости от варианта оснащения и установленного оборудования, автомобиль будет готов к выдаче в Ульяновске через 3-6 месяцев с момента размещения заказа и продан по РРЦ.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 6520 внедорожников УАЗ, что на 23,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. Самой популярной моделью в отчетный период стал флагманский УАЗ «Патриот» с показателем 5396 реализованных машин (+14,1%). Реализация коммерческих автомобилей УАЗ увеличилась на 27,1% и составила 10970 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ подвел первые итоги программы онлайн-продаж автомобилей LADA по заводской цене, которая была запущена в конце сентября. По результатам пилотного запуска программа показала крайне высокую эффективность – конверсия в покупку стала в 4 раза выше, чем в среднем по сайту.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: УАЗ