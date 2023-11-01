Представлен лифтбек «Москвич 6» с газобалонным оборудованием

Автозавод «Москвич» в рамках Петербургского международного газового форума 2023 представил лифтбек «Москвич 6» с газобалонным оборудованием. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 104 л.с.

Как сообщает пресс-служба «Газпром газомоторное топливо», в настоящий момент на заводе «Москвич» выпускается две модели автомобилей с двигателем внутреннего сгорания – кроссовер «Москвич 3» и новый лифтбек «Москвич 6» – которые в рамках совместного проекта с автозаводом «Москвич» могут быть оснащены газобалонным оборудованием.

Так, в рамках Петербургского международного газового форума 2023 компания «Газпром газомоторное топливо» и автозавод «Москвич» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о планах реализации проекта по выпуску автомобилей на базе марки «Москвич» с установленным газобаллонным оборудованием. Партнеры также намерены разработать механизмы для запуска совместных маркетинговых программ и определить регионы для приоритетного запуска проекта.

Автозавод «Москвич» выпустил около 27 тыс. автомобилей с момента запуска производства в ноябре прошлого года. Объем продаж за тот же период составил более 9,5 тыс. машин, из которых около 8,5% пришлось на электромобили «Москвич 3е». При этом продажи госсектору не превышают 10% общего объема реализации завода «Москвич».

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Кроме того, у дилеров уже появился новый лифтбек «Москвич 6», который доступен по цене от 2 млн 626 тыс. рублей. В 2024 году автозавод «Москвич» планирует представить кроссовер D-класса под названием «Москвич 8».

Фото: «Газпром газомоторное топливо»