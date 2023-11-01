Минпромторг скорректирует механизм балльной оценки продукции автопрома

Минпромторгом РФ подготовлен проект изменений в механизм балльной оценки продукции автомобилестроения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, перечень технологических операций, за применение которых при производстве транспортных средств начисляются баллы, будет дополнен критическими технологиями, освоение которых создаст условия для достижения технологического суверенитета отечественной автомобильной промышленности. В соответствии с положениями проекта начисление баллов локализации будет возможно именно за фактическое выполнение технологических операций перечня. Одновременно с этим будет конкретизирован перечень затрат, которые относятся непосредственно к затратам на НИОКР.

Также для сохранения условий доступа продукции отечественных производителей к закупкам для государственных и муниципальных нужд предлагается продление действия соответствующих пороговых значений 2023 года до конца 2024 года (не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, и не менее 2900 баллов для автобусов).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство РФ одобрило продление специнвестконтрактов в автопроме до конца 2033 года. Напомним, с соответствующей инициативой ранее выступал Минпромторг РФ. В министерстве отмечали, что такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестпроектов и повысить стабильность условий их реализации. Также, по мнению Минпромторга, это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта планирования, увеличив привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие.

Инструмент специнвестконтрактов работает в России с 2015 года, он подразумевает вложения инвесторов в экономику страны в обмен на неухудшение условий ведения бизнеса и налоговые льготы. СПИК заключен со всеми крупнейшими российскими и иностранными автоконцернами, имеющими собственную производственную площадку в стране.

Фото: Haval