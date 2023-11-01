Автомобили с пробегом с начала 2023 года подорожали на 15%

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля по итогам октября 2023 года составила 1 млн 518 тыс. рублей. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Эксперты отмечают, что в январе этот показатель находился на уровне 1 млн 315 тыс. рублей. Таким образом, с начала нынешнего года автомобили с пробегом в среднем подорожали на 203 тыс. рублей или на 15,4%.

В годовом же сравнении (к октябрю 2022-го) легковые машины на «вторичке» стали дороже на 24,4%, т.е. на 298 тыс. рублей. Напомним, что год назад их средняя цена составляла 1 млн 220 тыс. рублей.

Более подробная информация о стоимости б/у автомобилей в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и прочим критериям содержится здесь.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ