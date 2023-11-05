Эксперты: отмена «двойного НДС» усилит позиции дилеров на вторичном авторынке

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «двойного НДС» при перепродаже автомобилей с пробегом для юрлиц. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как это повлияет на долю дилерских продаж на вторичном авторынке России.

Как считает основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль, сейчас принятие подобного закона станет ощутимой поддержкой для многих участников отечественного авторынка. Во-первых, международные санкции коснулись рынка автомобилей с пробегом в наименьшей степени. Значит, этот сегмент выйдет в лидеры, и его надо развивать и модернизировать. Во-вторых, возможность совершать сделки на выгодных условиях между дилерами поможет сделать автомобили с пробегом доступными по всей России. Ведь сейчас многие компании разворачивают свою работу в регионах, где спрос на автомобили начинает расти. В-третьих, после принятия изменений можно ожидать рост доли дилерских центров в сегменте продаж автомобилей с пробегом с 15% (именно столько дилеров сегодня официально занимаются вторичным рынком) до 35%.

«По моим ощущениям, доля продаж автосалонов на вторичном рынке составляет около 10 – 15% от всего рынка автомобилей с пробегом в стране. В случае отмены «двойного НДС» эта доля может увеличиться еще на 5% – благодаря возможности покупки дилерами у других дилеров автомобилей с пробегом, не закладывая в себестоимость +20% НДС, как это происходит сейчас. Для рядовых потребителей появится возможность приобрести у дилера в своем регионе тот автомобиль, который ему нужен, за счет того, что региональный дилер, в свою очередь, сможет под данного клиента приобрести необходимый ему автомобиль в другом регионе (у другого дилера) без завышения себестоимости на полный НДС», – комментирует руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Юрий Савичев.

По словам президента РОАД Алексея Подщеколдина, доля официальных дилеров на вторичном авторынке России составляет в среднем 10 – 12%, а на зарубежных развитых рынках эта цифра доходит до 60%. Ведь это очевидно, что потребитель заинтересован в покупке автомобиля с прозрачной историей и гарантией, что дает юридическое лицо. Отмена «двойного НДС» в первую очередь повысит долю официальных продаж на рынке с появлением ответственности перед покупателем по закону о защите прав потребителя и, тем самым, улучшит качество продаваемых автомобилей. При этом откроется возможность оптовых продаж автомобилей и перераспределения рынков региональных, чего сейчас крайне не хватает – ведь многие едут за автомобилями с пробегом в Москву из-за небольшого количества предложений в регионах. И, конечно, отмена «двойного НДС» будет способствовать развитию целой индустрии аукционов на вторичном рынке, снижению мошенничества при сделках между частными лицами, да и улучшит дорожную безопасность.

О том, как отмена «двойного НДС» повлияет на конечную стоимость автомобилей с пробегом у дилеров, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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Фото: АВТОСТАТ