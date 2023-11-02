Эксперты: с отменой «двойного НДС» автомобили с пробегом дешевле не станут

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене «двойного НДС» при перепродаже автомобилей с пробегом для юрлиц. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как это повлияет на конечную стоимость автомобилей с пробегом у дилеров.

По мнению руководителя направления продаж автомобилей с пробегом ГК «Автомир» Юрия Савичева, не стоит ждать существенного снижения стоимости автомобилей с пробегом после отмены «двойного НДС». Безусловно, отмена «двойного НДС» разгонит объем продаж автомобилей с пробегом у дилеров, у которых остро стоит проблема со сроком оборачиваемости склада. Данная поправка позволит оборачивать склад автомобилей быстрее за счет того, что добавляется еще один канал сбыта в виде продажи «перестойного» автомобиля по более привлекательной цене другому игроку рынка.

В свою очередь, директор «РОЛЬФ Дмитровка» и «РОЛЬФ Северо-Запад» Александр Истомин отмечает, что отмена «двойного НДС», вероятнее всего, почти никак не повлияет на конечную стоимость автомобилей с пробегом у дилеров, потому что она регулируется спросом.

«Что касается цен, а именно этот вопрос чаще всего волнует покупателей, то здесь делать однозначные прогнозы пока достаточно сложно. Рынок автомобилей с пробегом в меньшей мере, но зависит от общей экономической ситуации. И если будет расти стоимость новых машин, то, соответственно, вырастут в цене и автомобили с пробегом. Другое дело, что теперь, скорее всего, минимальными станут наценки между дилерами, что позволит сохранять привлекательную для конечного потребителя цену на каждый автомобиль», – комментирует основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.

О том, какие преимущества получат рядовые покупатели автомобилей с пробегом в случае отмены «двойного НДС», – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ