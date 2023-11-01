АВТОВАЗ впервые представил автомобиль с салоном из натуральной кожи

Стоимость LADA Niva Travel в комплектации Comfort MMC с салоном из натуральной кожи составит от 1 млн 489 тыс. 500 рублей, в версии Comfort Off-Road MMC – от 1 млн 527 тыс. 500 рублей. Автомобиль оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком, мультимедийной системой с навигатором, парктроником и камерой заднего вида с омывателем. Версия Off-road дополнена черным обвесом кузова, шнорхелем, противотуманными фарами и оснащается черными лекосплавными дисками с внедорожными шинами.

В обивке салона использована высококачественная кожа российского производства. Натуральной кожей обтянуты сиденья, рулевое колесо, центральный подлокотник. Для сидений был спроектирован оригинальный дизайн: центральная часть переднего сиденья, боковая поддержка и вставка в подголовнике выполнены из перфорированной кожи. Аналогичным образом оформлены места посадки пассажиров на задних сиденьях. На спинках передних кресел выполнено тиснение Niva Travel.

LADA Niva Travel в версии Luxe MMC с кожаным салоном доступна от 1 млн 548 тыс. 500 рублей. В оснащение автомобиля входят обогрев ветрового стекла, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем и навигатором, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова, усиленная тонировка задних стекол, 16-дюймовые литые диски колес.

Внедорожник LADA Niva Travel оснащается системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала. Под капотом автомобиля установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с., который работает в сочетании с 5-ступечатой механической коробкой передач. В базовой комплектации Lada Niva Travel оснащается стальной защитой картера.

По итогам девяти месяцев 2023 года в России было продано 32696 автомобилей LADA Niva Travel, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник занял второе место по объему продаж в сегменте SUV на российском авторынке, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ