Geely объявила цены на седан Emgrand для российского рынка

Компания Geely объявила российские цены на новый седан Geely Emgrand, который ожидается у дилеров в ближайшее время. Новинка будет доступна в четырех комплектациях по цене от 1 млн 999 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый атмосферный двигатель, сочетающийся с классической 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
В начальной комплектации Standard новый седан получил 15-дюймовые стальные колесные диски с декоративными колпаками, галогеновые фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни и задние комбинированные фонари, а также функцию задержки выключения головного освещения. Передние сиденья из тканевой обивки имеют механическую регулировку по четырем направлениям, мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем настраивается по вылету и высоте, все стеклоподъемники оборудованы электроприводом. Электрорегулировкой также оснащены наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева. Комфорт обеспечивают система кондиционирования и ключ дистанционного управления с центральным замком. Аналоговая приборная панель сочетается с экраном диагональю 3,5 дюйма, управление мультимедийным комплексом с Bluetooth-модулем и аудиосистемой с двумя динамиками вынесено на информативный 8-дюймовый сенсорный дисплей, оснащенный функцией дублирования экрана смартфона через USB-слот.
В базовой версии Geely Emgrand оборудован антиблокировочной системой тормозов с функцией электронного распределения тормозных усилий, антипробуксовочной системой и электронной системой курсовой устойчивости, а также ассистентами при торможении и старте на подъеме. Кроме этого, автомобиль оснащен датчиками давления в шинах, системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и функцией напоминания о забытых вещах на втором ряду кресел. Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные подушки безопасности, а для безопасной перевозки детей предусмотрены крепления стандарта ISOFIX и механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри. Также седан имеет встроенный иммобилайзер и штатную противоугонную сигнализацию.
В начальной комплектации новый Geely Emgrand оснащен тяговитым и экономичным 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. с непосредственным впрыском, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Автомобиль в комплектации Comfort (от 2 млн 059 тыс. 990 руб.) дополнен подогревом передних сидений и форсунок омывателя лобового стекла, USB-разъемом для пассажиров второго ряда, четырьмя динамиками аудиосистемы, а также датчиком освещения и задними датчиками парковки. Кроме того, сиденье водителя обладает механическими регулировками по шести направлениям, включая регулировку по высоте.
Наряду с 5-ступенчатой механической коробкой передач седан Geely Emgrand, начиная с версии Comfort, можно заказать с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. В этой модификации (от 2 млн 209 тыс. 990 руб.) автомобиль также оборудован электростеклоподъемниками передних и задних дверей с автоматическим режимом и функцией защиты от защемления, однозонным климат-контролем, системой мониторинга температуры и давления в шинах, системой бесключевого доступа, функцией запуска двигателя кнопкой в салоне и дистанционно с помощью кнопки на ключе, а также электромеханическим стояночным тормозом с возможностью удержания автомобиля на месте AutoHold.
Новый Geely Emgrand в исполнении Luxury (от 2 млн 299 тыс. 990 руб.) отличается 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой черного цвета и функцией обогрева, а также наличием круиз-контроля, камеры заднего вида и обогрева лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.
Автомобиль в максимальном варианте оснащения Flagship (от 2 млн 479 тыс. 990 руб.) получил легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов, светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на крышке багажника, функцию приветственного освещения, а также люк в крыше с электроприводом и шторкой. Элементы интерьера и кресла отделаны высококачественной экокожей, сиденье водителя оборудовано электрорегулировкой по шести направлениям, а для пассажиров второго ряда доступна индивидуальная светодиодная подсветка. Аналоговый щиток приборов сменила большая цифровая панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийный комплекс получил увеличенный сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма, а аудиосистема — шесть динамиков. Перечень оборудования Geely Emgrand в максимальной комплектации также пополнили боковые подушки безопасности, в том числе занавесочного типа, а также функция бесконтактного открывания багажника.
Как говорит директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, седан Geely Emgrand будет в принципе пользоваться повышенным спросом у покупателей на фоне ощутимой нехватки седанов на рынке в целом. Популярность той или иной комплектации зависит от конкретных предпочтений самого клиента, но можно предположить, что востребованными будут версии с бОльшим количеством так называемых теплых опций, в частности, Comfort и Luxury.
Фото: Geely