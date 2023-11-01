Geely объявила цены на седан Emgrand для российского рынка

Компания Geely объявила российские цены на новый седан Geely Emgrand, который ожидается у дилеров в ближайшее время. Новинка будет доступна в четырех комплектациях по цене от 1 млн 999 тыс. 990 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Под капотом автомобиля установлен безальтернативный 1,5-литровый атмосферный двигатель, сочетающийся с классической 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В начальной комплектации Standard новый седан получил 15-дюймовые стальные колесные диски с декоративными колпаками, галогеновые фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни и задние комбинированные фонари, а также функцию задержки выключения головного освещения. Передние сиденья из тканевой обивки имеют механическую регулировку по четырем направлениям, мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем настраивается по вылету и высоте, все стеклоподъемники оборудованы электроприводом. Электрорегулировкой также оснащены наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева. Комфорт обеспечивают система кондиционирования и ключ дистанционного управления с центральным замком. Аналоговая приборная панель сочетается с экраном диагональю 3,5 дюйма, управление мультимедийным комплексом с Bluetooth-модулем и аудиосистемой с двумя динамиками вынесено на информативный 8-дюймовый сенсорный дисплей, оснащенный функцией дублирования экрана смартфона через USB-слот.

В базовой версии Geely Emgrand оборудован антиблокировочной системой тормозов с функцией электронного распределения тормозных усилий, антипробуксовочной системой и электронной системой курсовой устойчивости, а также ассистентами при торможении и старте на подъеме. Кроме этого, автомобиль оснащен датчиками давления в шинах, системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» и функцией напоминания о забытых вещах на втором ряду кресел. Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные подушки безопасности, а для безопасной перевозки детей предусмотрены крепления стандарта ISOFIX и механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри. Также седан имеет встроенный иммобилайзер и штатную противоугонную сигнализацию.

В начальной комплектации новый Geely Emgrand оснащен тяговитым и экономичным 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. с непосредственным впрыском, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.