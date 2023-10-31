СМИ: на «Автоторе» началась сборка китайского кросс-купе DFSK Fengon iX5

Калининградский завод «Автотор» в тестовом режиме приступил к сборке первой партии кросс-купе DFSK Fengon iX5. Как пишет портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на свои источники, автомобили производятся методом крупноузловой сборки (SKD). Ожидается, что в ближайшее время «Автотор» официально объявит о запуске производства семейства Fengon.

Бренд DFSK – это совместное предприятие автоконцерна Dongfeng и крупного китайского промышленного конгломерата Seres Group, который, помимо автомобилей и мотоциклов, выпускает бытовую технику и автокомпоненты. Ожидается, что в России эти автомобили будут продаваться под собственным брендом Dongfeng (DFM).

Купеобразный кроссовер Fengon iX5 имеет следующие габариты: 4685 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1645 мм в высоту при колесной базе 2790 мм. В Китае эта модель дебютировала в 2018 году, она построена на основе Fengon 580, чье производство также должно быть налажено на «Автоторе». Под капотом Fengon iX5 установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

Ранее стало известно, что китайский автопроизводитель Jetour ведет переговоры с заводом «Автотор» о контрактной сборке своих автомобилей на предприятии в Калининграде. Если соглашение будет достигнуто, то уже в 2024 году на «Автоторе» начнется крупноузловая сборка кроссоверов Jetour X90 Plus, X70 Plus и Dashing.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до конца 2023 года на мощностях «Автотора» планируется выпуск 70 тыс. автомобилей, а в 2024 году объем производства составит не менее 100 тыс. единиц. Портфель легковых моделей холдинга «Автотор» расширится до 20 автомобилей, представленных брендами BAIC, Kaiyi и SWM в различных сегментах, что позволит компании закрепить за собой статус одного из крупнейших автопроизводителей на российском рынке.

Фото: Dongfeng