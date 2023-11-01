Renault представила новый компактный кроссовер Kardian

Компания Renault представила новый компактный кроссовер под названием Kardian. Производство новинки будет налажено на заводе в Бразилии, а позже – на предприятии в Марокко. В первую очередь Renault Kardian предназначается для стран Южной Америки, и в продажу поступит в начале следующего года, пишет портал Autonews.ru.

Длина автомобиля составляет 4119 мм, а размер колесной базы – 2604 мм. Кроссовер получил узкую светодиодную переднюю оптику, рейлинги на крыше, рельефный капот, спойлер, крупные воздухозаборники, 17-дюймовые колесные диски и крышу черного цвета. Дорожный просвет у Kardian – 209 мм.

В салоне установлен трехспицевый руль, цифровая приборная панель, 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, шесть подушек безопасности и небольшой джойстик переключения передач под названием e-shifter. Водителю доступны 13 систем помощи на дороге (ADAS). Среди них – система мониторинга слепых зон, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Как заявили в Renault, кроссовер построен на некой новой модульной платформе. Ранее сообщалось, что модель будет использовать модернизированное шасси CMF-B. Переднеприводный автомобиль укомплектован 1-литровой «турботройкой» мощностью 125 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании с роботизированной коробкой передач.