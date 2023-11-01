Renault представила новый компактный кроссовер Kardian

Компания Renault представила новый компактный кроссовер под названием Kardian. Производство новинки будет налажено на заводе в Бразилии, а позже – на предприятии в Марокко. В первую очередь Renault Kardian предназначается для стран Южной Америки, и в продажу поступит в начале следующего года, пишет портал Autonews.ru.
Длина автомобиля составляет 4119 мм, а размер колесной базы – 2604 мм. Кроссовер получил узкую светодиодную переднюю оптику, рейлинги на крыше, рельефный капот, спойлер, крупные воздухозаборники, 17-дюймовые колесные диски и крышу черного цвета. Дорожный просвет у Kardian – 209 мм.
В салоне установлен трехспицевый руль, цифровая приборная панель, 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, шесть подушек безопасности и небольшой джойстик переключения передач под названием e-shifter. Водителю доступны 13 систем помощи на дороге (ADAS). Среди них – система мониторинга слепых зон, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.
Как заявили в Renault, кроссовер построен на некой новой модульной платформе. Ранее сообщалось, что модель будет использовать модернизированное шасси CMF-B. Переднеприводный автомобиль укомплектован 1-литровой «турботройкой» мощностью 125 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании с роботизированной коробкой передач.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Группа Renault раскрыла план развития за пределами Европы до 2027 года. Сегодня главные внешние рынки для марки Renault – это Бразилия, Турция, Индия, Южная Корея и Колумбия, в укрепление позиций здесь и в ряде других развивающихся стран Renault Group намерена инвестировать 3 млрд евро и представить восемь новых моделей в течение ближайших четырех лет. Цель – удвоить к 2027 году чистую выручку на единицу продукции.
Среди перспективных моделей – субкомпактный кроссовер Renault Kardian для Латинской Америки и Африки. Особняком стоят новинки Renault для Южной Кореи – здесь французская марка обещает престижные модели классов D и E, в основу которых ляжет модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная компанией Volvo Cars еще в прошлом десятилетии. Новинки Renault для Южной Кореи будут гибридными, в том числе полноприводными, первая модель дебютирует в следующем году.
Кроме того, недавно был представлен концептуальный пикап Renault Niagara, чья серийная версия, скорее всего, придет на смену бразильскому пикапу Renault Oroch, сделанному на базе «первого» Duster. Несложно догадаться, что Renault Niagara – это прямой родственник европейского Dacia Duster следующего поколения и более крупного кроссовера Dacia Bigster, у них тоже будет гибридный полный привод.
Фото: Renault